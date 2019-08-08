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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait aralarında mermer yazıtın da bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait aralarında mermer yazıtın da bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Il jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelileri belirledi. Jandarma, Tekirdağ Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan kararla birlikte, tarihi eserlerin bulunduğunu belirlediği merkez Süleymanpaşa ilçesinin İnecik ve Otmanlı ile Şarköy ilçesinin İstiklal Mahallesi'ndeki adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 1 mermer yazıt, 1 mermer obje, 24 gümüş sikke, 111 tunç, bronz ve toprak parça olmak üzere toplam 135 tarihi eser niteliğine sahip obje ile 1 dedektör ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilgili gözaltına alınan M.Y.(36), Ş.S.(62), C.S.(38) ve R.Ş.(60) adlı şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltıTekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltıTekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltıTekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

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