Tekirdağ’da tarihi eser operasyonunda 1 tutuklama

Tekirdağ’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, tarihi eser satışı bilgisi üzerine Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerine düzenlenen baskında 17 adet sikke olduğu değerlendirilen metal objeler, 44 adet eski tarihli madeni para, 1 adet 1901 yapımı ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet fişek 24 adet 7.65 milimetre çapında MKE ibareli fişek, 2 adet toprak altından metal aramaya yarayan 50 santimetrelik bakır tel, 1 adet dedektör, 7 adet 100 santimetre boyunda metal çubuk, 1 adet sondajda kullanılan demir aparat, aparata ait 100 santimetre boyunda demir parçası ele geçirildi.

10 gözaltı

Olaya ilişkin gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanırken, geriye kalan 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

