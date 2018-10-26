Tekirdağ'da tefecilere yönelik operasyon

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da tefecilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine tefecilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller ışığında operasyon gerçekleştiren ekipler, "tefecilik" ve "nitelikli yağma" yaptıkları iddiasıyla N.K, Ş.K, S.D, S.K. ve Ş.G'yi gözaltına aldı. Firari durumdaki H.K'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

