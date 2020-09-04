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Tekirdağ’da tefecilik operasyonu:12 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 18:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.Çorlu KOM ekipleri tarafından Çerkezköy ve Kapaklı ilçesinde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.
Çorlu KOM ekipleri tarafından Çerkezköy ve Kapaklı ilçesinde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Nitelikli yağma, tehdit, tefecilik, silah kaçakçılığı gibi suçları işlediği tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi yakalandı. 1 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada mağdurlara ait çok sayıda senet, not kağıdı, ajanda, sözleşme metinleri, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 40 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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