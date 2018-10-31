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Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, 'tefecilik ve nitelikli yağma' suçlamasıyla tutuklandı.

Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, 'tefecilik ve nitelikli yağma' suçlamasıyla tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tefecilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geniş kapsamlı çalışma yaptı. Çalışmada, faizle para vererek, tahsil sırasında şiddet kullandıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi. Polis, il merkezi ve Çorlu'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla H.K., N.K., Ş.K., S.D., S.K. ve Ş.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Ş.G., savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken, diğerleri mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, H.K., N.K., Ş.K. ve S.D.'nin, 'tefecilik ve nitelikli yağma' suçlarından tutuklanmasına karar verirken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

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