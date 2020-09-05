Tekirdağ’da tefecilik operasyonunda 6 tutuklama

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen operasyonda tefecilikten gözaltına alınan 14 kişiden 6’sı tutuklandı.

Çorlu KOM ekipleri tarafından Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Nitelikli yağma, tehdit, tefecilik, silah kaçakçılığı gibi suçları işlediği tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada mağdurlara ait çok sayıda senet, not kağıdı, ajanda, sözleşme metinleri, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 40 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



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