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Tekirdağ’da tekstil fabrikasında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının kazan dairesi bölümünde patlama meydana geldi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının kazan dairesi bölümünde patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Vakıflar Mahallesi’nde Çorlu - Edirne yolu üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Tekstil fabrikasının kazan dairesi bölümünde nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika personeli itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Personelin patlama riskine karşı kısa sürede tahliye ettiği bölgedeki buhar kazanı da patladı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda fabrikanın kazan dairesi bölümünde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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