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Tekirdağ'da tekstil fabrikasının kimyasal madde deposundan sızıntı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 23:59 | Son Güncelleme

Ergene ilçesindeki fabrikanın kimyasal madde deposunda meydana gelen patlama sonucu oluşan kimyasal madde sızıntısına müdahale ediliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasının kimyasal madde deposunun patlaması sonucu oluşan sızıntıya müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan 20 ton kapasiteli kimyasal madde deposunda patlama oldu.

Patlamanın ardından depodaki kimyasal madde etrafa yayılmaya başladı.

Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sızıntıyı kesme çalışmaları sürüyor.

Bu arada Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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depo kumaş Tekirdağ

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