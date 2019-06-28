Tekirdağ'da tekstil fabrikasının kimyasal madde deposundan sızıntı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, tekstil fabrikasının kimyasal deposunda meydana gelen patlama sonucu etrafa yayılan kimyasal sızıntı kontrol altına alındı.

Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan 20 ton kapasiteli kimyasal depoda patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından depodan kimyasal sızıntı etrafa yayılmaya başladı.

Bu arada sızıntıdan etkilenen ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan bir çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, AA muhabiri yaptığı açıklamada sızıntının kontrol altına alındığını belirtti.

Vatandaşların kontrollü bir şekilde evlerine tekrar geri gönderileceğini ifade eden Kızıltoprak, "Sızıntı kontrol altına alındı. Vatandaşlarımıza 5-10 dakika içerisinde evlerinize geçebiliriz diyeceğiz. Her şey kontrol altında." diye konuştu.

