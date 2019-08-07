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Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

Savcı olarak tanıttığı kişinin 43 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da savcı olarak tanıttığı kişinin 43 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan E.Ç. kendisini savcı olarak tanıtan kişi tarafından 43 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu E.Ç'yi dolandıran kişinin Suriye uyruklu A.H. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.H. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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