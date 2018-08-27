Tekirdağ'da terör operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik çalışma kapsamında, bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen H.A.E. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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