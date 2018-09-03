Tekirdağ'da terör operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen F.A'nın İstanbul'dan Tekirdağ'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda F.A, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, örgüte ait olduğu değerlendirilen bir miktar para da ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

