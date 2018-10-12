Tekirdağ'da terör operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü El Kaide üyesi olduğu ileri sürülen S.K. gözaltına alındı.
Terör örgütü içerisinde uzun yıllar faaliyet gösterdiği belirlenen zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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