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Tekirdağ'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:05 | Son Güncelleme

Bir sendikanın yönetici ve üyelerine yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda 18 sendikacı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) Çorlu Şubesi ile şubeleşme çalışmalarının sürdürüldüğü Çerközköy ilçesinde, sendikanın yönetici ve üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Sendika binası ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası gözaltı Tekirdağ

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