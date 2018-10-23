Tekirdağ'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ile Kapaklı ilçelerinde, jandarma ve polisin terör örgütleri PKK ile DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce PKK ve DHKP-C'ye yönelik yapılan çalışmada, terör örgütlerinin propagandasını yapan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişiler belirlendi. Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla önceden belirlenen adreslere, polislerin de desteğiyle baskınlar düzenledi. Operasyonlarda Sabri B. (54), Burhan B. (51), Mesut G. (29), Caner H. (40) ve Özlem H. (36) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital verilere el koyuldu. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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