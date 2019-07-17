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Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde DEAŞ bağlantılı şüphelilerin saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirledikleri adreslere düzenlediği operasyonda K.A, G.M, S.S. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin bulunduğu evlerde ele geçirilen cep telefonu, tablet, bilgisayar incelenmeye alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyon Tekirdağ

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