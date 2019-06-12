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Tekirdağ'da 'terör örgütü' propagandası yapan 2 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 13:47 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen A.C.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen A.C. ile A.S., polis tarafından gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışmada Saray ilçesinde yaşayan A.C. ve A.S.'nin sosyal medya üzerinde oluşturduğu bir isimle terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Polis, adli makamlardan alınan izinle 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde bulunan cep telefonları, sim kartlar ve hafıza kartlarına incelenmek üzere el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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