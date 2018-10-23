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Tekirdağ'da terör örgütü üyelerine yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:33 | Son Güncelleme

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleşen operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçesinde terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri kadın 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütleri lehine propaganda yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden kişileri belirledi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, belirlenen adreslere ortak operasyon düzenleyen polis ve jandarma ekipleri, M.G, S.B, B.B, C.H. ve Ö.H'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden de geçirilen zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çerkezköy Kapaklı Tekirdağ terör

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