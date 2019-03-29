HABER

Tekirdağ’da tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 23:07 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada Makedonya uyruklu tır şoförü yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametine seyreden Kehah Hasani yönetimindeki Makedonya uyruklu TE 3000 BF plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Sedat Tunay idaresindeki 17 YD 569 plakalı odun yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada hafif yaralanan Makedon tır şoförü Kehah Hasani, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdıBursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı
Yayladağı'nda askeri araç devrildi: 5 yaralıYayladağı'nda askeri araç devrildi: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.