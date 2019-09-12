Tekirdağ’da tır ve kamyon dolusu arı kovanı dağıtıldı

Tekirdağ’da "Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi" kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde 3 bin arı kovanı dağıtıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan sahil dolgu alanda gerçekleştirilen kovan dağıtımına, Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Atabey Baytöre, daire başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, arı yetiştiricileri ve vatandaşlar katıldı.

20 bin kovan dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan ve ülke genelinde arıcılık alanında hayata geçirilen en büyük proje konumunda bulunan Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi kapsamında bugüne dek toplam 20 bin kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

“Çin 90 bin ton civarında bal üretiyor”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan yaptığı konuşmasında, “Dünyada arı sayısı bakımından kovan sayısı olarak önde gelen Çin 90 bin ton civarında bal üretiyor. Biz 6 milyon civarında kovanımız var. 81 ton gibi çok cüzi bir bal üretiyoruz. Kovan başına Çin’in 3’te biri dünya ortalaması 70 kilo biz 15 kilo ile yetiniyoruz. Tekirdağ’da bu ortalama 11 kilogram. Eğer biz dünya ortalamasında bal üretiyor olsak, Türkiye olarak her sene 44 bin 816 ton bal daha fazla üretmiş olacağız” dedi.