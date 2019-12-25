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  3. Tekirdağ’da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Tekirdağ’da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 13:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.Olay, saat 12.00 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi tarafında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi tarafında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Adem A. idaresindeki 41 TV 547 plakalı lojistik firmasına ait tır, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu karayolunun ortasındaki yüzey drenaj bölgesine düştü ve devrildi. Kazada tır sürücüsü Adem A. yaralandı. Yoldan geçerek kazayı gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, kaza mahalline trafik birimi ekipleri de gelerek yolun güvenliğini sağladı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, tırda maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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