Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy-İstanbul kara yolu Cezaevi mevkisinde, Haydar Kozan'ın kullandığı 45 C 6265 plakalı tır, Sami Tekin (67) idaresindeki 34 NR 3801 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Tekin ile yanında bulunan Emirhan (15) ve Oğuzhan Özdere (8), araç içerisine sıkıştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılan 3 kişi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada yaralıları görünce fenalaşan tır sürücüsü de özel bir hastanede gözlem altına alındı.

