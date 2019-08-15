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Tekirdağ’da toplu leylek ölümleri

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da toplu leylek ölümleri, doğaseverlerin ve vatandaşların tepkisine neden oldu.Tekirdağ Hayrabolu yolunda toplu leylek ölümleri meydana geldi.

Tekirdağ’da toplu leylek ölümleri, doğaseverlerin ve vatandaşların tepkisine neden oldu.
Tekirdağ Hayrabolu yolunda toplu leylek ölümleri meydana geldi. Toplu leylek ölümlerini gören vatandaşlar durumu kısa sürede yetkililere bildirdi. Sonbahar yaklaşırken, daha sıcak bölgelere sürüler halinde göç eden leyleklerin, Hayrabolu mevkiinden geçen elektrik tellerine konarak, elektrik çarpması sonucu ölerek, telef oldukları iddia edildi.
Konuya ilişkin Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
AK Parti Tekirdağ Milletvekilli Mustafa Yel de olayın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunarak, “Süleymanpaşa ilçemiz Demirli Mahallesi çöplüğü yakınında Kurban Bayramı’nın 3. ve 4. günlerinde göç eden leyleklerin elektrik direkleri ve tellerine konmaları nedeniyle gerçekleşen çok sayıda leylek ölümlerinin bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri yerinde görmek ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Raporu’nda yer alması için Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürümüz Sayın Gökay İnal ve ekibiyle, TREDAŞ Genel Müdürlüğü’nden konunun yetkilisi Sayın Ümit Günay ve TREDAŞ çalışanlarıyla saha incelemesi yaptık. Türkiye’de artık böyle görüntülerle karşılaşmamak için sorumlu ve yetkili makamlarla görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

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