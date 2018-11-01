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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hayrabolu ilçesinden Tekirdağ istikametine seyreden Adem Çakar'ın kullandığı 10 TG 090 plakalı arpa yüklü kamyon, Karadeniz Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu çıkarıldı.

Çakar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Hayrabolu-Tekirdağ yolunda bir süre trafik akışı sağlanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon Kaza Tekirdağ

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