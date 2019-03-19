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Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde motosiklet sürücüsü, geçirdiği kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde motosiklet sürücüsü, geçirdiği kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 39 AAG 930 plakalı motosikletle Çerkezköy Tepe mevkisinden Çerkezköy ilçesi şehir merkezine doğru seyir halinde olan İ.K., cadde üstündeki kasisleri fark etmedi. Kasisten motosikletin zıplamasıyla bir anda kontrolünü kaybeden İ.K. metrelerce yolda savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ve polis ekipleri İ.K.’nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden İ.K. Çerkezköy Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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