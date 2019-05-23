Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, merkez ilçe Süleymanpaşa’da bulunan Hükümet Caddesi Namık Kemal Lisesi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Hükümet Caddesi’nden Köprübaşı mevkiine doğru ilerleyen E.D. hakimiyetindeki 34 HA 9284 plakalı araç ve 59 KS 928 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sergen İlhan (26) başından ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kazada yol uzun süre trafiğe kapandı.

