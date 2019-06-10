Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Volkan Uçar'ın kullandığı 59 YL 476 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Deniz idaresindeki 34 SA 4329 plakalı otomobil Veliköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede hafif ticari araç sürücüsü Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Ahmet Deniz ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Yıldırım ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Uçar'ın cenazesi de Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

