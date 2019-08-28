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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 00:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 NU 959 plakalı otomobil, ilçenin Karaevli Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada Yunus Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti, Özcan Bakacak ve Mert Erbaş yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Tekirdağ trafik kazası

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