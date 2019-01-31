Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi İrfan Macar İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Sokak’ta seyreden Ş.C. yönetimindeki otomobil, Papatya Sokak’tan çıkan Y.Ç. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.Ç. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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