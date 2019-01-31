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Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 12:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Camiatik Mahallesi İrfan Macar İlkokulu yakınlarında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi İrfan Macar İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Sokak’ta seyreden Ş.C. yönetimindeki otomobil, Papatya Sokak’tan çıkan Y.Ç. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.Ç. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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