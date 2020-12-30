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Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

30.12.2020 19:36 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, akşamüstü saatlerinde Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşamüstü saatlerinde Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Seda D. yönetimindeki 34 CBE 926 plakalı otomobil ile Himmet D. idaresindeki 22 LM 872 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri orta refüje çıkarken, diğer otomobilin hava yastıkları patladı. Kazada sürücü Seda D. kolundan yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kaza mahalline gelen Muratlı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri ise, yol güvenliğini sağladı.
Yaralamalı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

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