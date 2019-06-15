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Tekirdağ’da trafik kazası: 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 20:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da servis aracı ile hafif ticari aracın karıştığı kazada her iki araçta bulunan toplamda 18 kişi yaralandı.Sürücü Mehmet B.

Tekirdağ’da trafik kazası: 18 yaralı

Tekirdağ’da servis aracı ile hafif ticari aracın karıştığı kazada her iki araçta bulunan toplamda 18 kişi yaralandı.
Sürücü Mehmet B. sevk ve idaresindeki 59 S 0131 plakalı servis aracı ile Kırklareli istikametinden Tekirdağ istikametine seyrederken Müsellim Kırkkepenekli kavşağına geldiği esnada Müsellim Kırkkepenekli istikametinden gelip Muratlı istikametine giden Mehmet Y. sevk ve idaresindeki 06 BZ 2723 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan toplamda 18 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada serviste bulunan 14 kişi ile diğer araçta bulunan 4 kişi ayakta tedavileri yapıldı.
Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak meydana gelen trafik kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

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