Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.S'nin kullandığı 17 AAK 422 plakalı tır, İnecik Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KD 9862 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, İran uyruklu 1 kişi de yaralandı.
Yaralı, Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrasında kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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