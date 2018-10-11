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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 08:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Özgür İşgüzar idaresindeki 59 EG 346 plakalı hafif ticari araçla Mustafa Ataş yönetimindeki 78 BU 700 plakalı tır, Işıklar mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücü İşgüzar ve aynı araçtaki Gökhan Gürkan hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Ataş ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İşgüzar ve Gürkan'ın cenazeleri, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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2 ölü marmaraereğlisi trafik kazası

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