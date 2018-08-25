Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinden Edirne istikametine giden Kadir Akan'ın kullandığı 34 FH 5773 plakalı hafif ticari araç, yolun Çorlu bölümünde arıza yaptı. Aracın önünden duman yükseldiğini fark eden sürücü Akan, emniyet şeridine park ederek, yardım çağırdı.

Bu sırada aynı istikamete seyir halinde bulunan A.A.D. yönetimindeki 39 BE 641 plakalı otomobil, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki Birgül Akan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Recep Akan, Hilal Akan, Mehmet Metin Dikmen, Nilgün Dikmen ve Zeynep Dikmen olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy devlet hastanelerine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Recep Akan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ve jandarmanın incelemesinin ardından olay yerinde yaşamını yitiren Birgül Akan'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

