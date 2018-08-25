HABER

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 14:46 | Son Güncelleme

Emniyet şeridinde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinden Edirne istikametine giden Kadir Akan'ın kullandığı 34 FH 5773 plakalı hafif ticari araç, yolun Çorlu bölümünde arıza yaptı. Aracın önünden duman yükseldiğini fark eden sürücü Akan, emniyet şeridine park ederek, yardım çağırdı.

Bu sırada aynı istikamete seyir halinde bulunan A.A.D. yönetimindeki 39 BE 641 plakalı otomobil, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki Birgül Akan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Recep Akan, Hilal Akan, Mehmet Metin Dikmen, Nilgün Dikmen ve Zeynep Dikmen olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy devlet hastanelerine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Recep Akan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ve jandarmanın incelemesinin ardından olay yerinde yaşamını yitiren Birgül Akan'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

PARTNERBayram yemeğiBayram yemeği
Fabrika içerisindeki dev hayvanat bahçesine ziyaretçi akınıFabrika içerisindeki dev hayvanat bahçesine ziyaretçi akını
Patenci çocukların tehlikeli yolculuğuPatenci çocukların tehlikeli yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 Ölü 4 Yaralı Çorlu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.