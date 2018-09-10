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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatma A. yönetimindeki 34 PJ 7833 plakalı otomobil, Çerkezköy-Kapaklı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada, sürücü Fatma A. ile otomobildeki Elmila A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bariyere çarpan araç, itfaiye kaza kırım ekiplerinin çalışması sonucu olay yerinden kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çerkezköy Tekirdağ trafik kazası

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