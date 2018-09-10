Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatma A. yönetimindeki 34 PJ 7833 plakalı otomobil, Çerkezköy-Kapaklı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada, sürücü Fatma A. ile otomobildeki Elmila A. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bariyere çarpan araç, itfaiye kaza kırım ekiplerinin çalışması sonucu olay yerinden kaldırıldı.
Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!
Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var
Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!
Kuzey Kore'de 'füzesiz' 70. yıl töreni
İran sert çıktı: Düşmanı korkutun!
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum