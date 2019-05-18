Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çöp kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çorlu - Çerkezköy yolu ışıklı kavşak mevkisinde ilerleyen Yaşar Gözüak idaresindeki 59 PR 155 plakalı çöp kamyonu ile Erdal Aslan yönetimindeki 48 PM 043 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat kapalı kalan Çorlu-Çerkezköy yolu, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
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