HABER

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 21:07 | Son Güncelleme

Ergene ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle Çorlu-Çerkezköy yolu yaklaşık 3 saat kapandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çöp kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çorlu - Çerkezköy yolu ışıklı kavşak mevkisinde ilerleyen Yaşar Gözüak idaresindeki 59 PR 155 plakalı çöp kamyonu ile Erdal Aslan yönetimindeki 48 PM 043 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat kapalı kalan Çorlu-Çerkezköy yolu, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiIrak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar 19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı çöp kamyonu Ergene Kaza

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

100. yıl 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözüldü, kanalda boğuldu

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.