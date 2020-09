Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa-Muratlı yolunda iki aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa-Muratlı karayolu Tekirdağ Cezaevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D.’nin idaresindeki Nissan Almera 59 B 0443 plakalı otomobil ile F.D. isimli sürücünün hakimiyetindeki 45 EP 250 plakalı Wolksvagen Jetta otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki aracın sürücüleri F.D. ile Y.D. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile kısa sürede kaza bölgesine gelen ekipler, her iki yaralıya ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları ambulansa alarak Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk etti.

Kaza nedeniyle Süleymanpaşa-Muratlı yolunda kısa süreliğine trafik akışı dururken, olay yerine gelen jandarma ve trafik polisi ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, her iki aracın yoldan çekilmesi ile trafik akışı da normale döndü.