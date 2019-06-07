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Tekirdağ'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı.

Vakıflar Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta, Hasan Çavuş idaresindeki 06 GB 8362 plakalı otomobil ile Emel Posta yönetimindeki 34 JU 5898 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Hasan Çavuş'un kullandığı otomobil yol kenarına devrildi.

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi ile sürücüler Hasan Çavuş ve Emel Posta yaralandı.

Hafif yaralandıkları belirlenen 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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7 yaralı Ergene Kaza

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