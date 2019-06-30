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Tekirdağ’da trafik kazası: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 23:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Kavakçeşme Mahallesi civarında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Kavakçeşme Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden Sabri Çapar (60) yönetimindeki 17 ER 745 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Satıh Cimitoğlu (37) yönetimindeki 34 KH 1572 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Satıh Cimitoğlu, Sabri Çapar, Sıla Cimitoğlu (14), Cavidan Çapar (57), Teona Jarıashvil (39), Phatıma Bukıa (30), Ahmet Küçükdilek, Firdevs Cimitoğlu (62) ve Ümit Cimitoğlu (34) yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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