Tekirdağ'da trol malzemeleri ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle deniz kıyılarında yapılan denetimlerde, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol kapısı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu kapsamda Sualtı Grup Amirliği ekiplerince liman içerisinde yapılan kontrollerde, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol malzemesi olan tahta kapılar ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler malzemelerin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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