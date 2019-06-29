Tekirdağ’da tuğla yüklü tır devrildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tuğla yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzerindeki Haliç Mahallesi rampasında meydana geldi. Tekirdağ’dan aldığı tuğlaları Keşan’a götüren sürücü Gökmen Çağlar (26) yönetimindeki 34 VRR 43 dorse plakalı tuğla yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kasada yüklü binlerce tuğla da şarampole saçıldı.

Kazada sürücü Gökmen Çağlar yaralandı. Yaralanan sürücü Çağlar, yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından araçtan alınarak Malkara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



