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Tekirdağ’da ulusal sulak alan envanteri bilgi sistemi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sulak alanların koruma altına alınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi kuruldu.

Tekirdağ’da ulusal sulak alan envanteri bilgi sistemi kuruldu

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sulak alanların koruma altına alınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi kuruldu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri ile yapılan iş birliği ile kurulan sistemle birlikte 36 sulak alan incelenerek, sisteme yüklendi.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, sulak alanların korunmasında akılcı kullanım prensibinin benimsenmesi ve alanların yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması adına Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi kuruldu.
İl Şube Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri ile yapılan işbirliği çerçevesinde, il genelinde 36 adet sulak alan, flora, fauna ve çevresel etmenler yönünde incelenerek Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemine yüklendi. Kurulan bu sistemle sulak alanların korunması ve düzenli denetimlerin yapılması amaçlanıyor.

Tekirdağ’da ulusal sulak alan envanteri bilgi sistemi kuruldu

Tekirdağ’da ulusal sulak alan envanteri bilgi sistemi kuruldu

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