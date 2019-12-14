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Tekirdağ'da uluslararası lezzet şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da Bulgaristan, Yunanistan ve Letonya'dan öğrencilerin katılımıyla uluslararası lezzet şöleni düzenlendi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da Bulgaristan, Yunanistan ve Letonya'dan öğrencilerin katılımıyla uluslararası lezzet şöleni düzenlendi.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla Turizm Otelcilik ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin organize ettiği 3'üncü Uluslararası Lezzet Şöleni, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan ve Letonya'dan öğrencilerin katılımcılarla gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı yöresel lezzetlerin görücüye çıktığı şölende, yemekler katılımcılar tarafından tadıldı. Şölende dereyece giren yemekleri yapanlara ödüller verildi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi bundan sonraki yıllarda, özellikle gastronomi ile alakalı Balkan yemeklerinin olacağı bütün bölgedeki insanlarımıza tattırabilmek ile alakalı hem ülkeler arasındaki bu kardeşlik hukukunun genişletilmesi ile alakalı hem de şehrin turizminin kalkındırılması ile alakalı Karaca Kılavuz'da Keşkek Şenliği düzenlemiştik. Önümüzdeki dönemde şehrin gastronomisini ön plana çıkarmak için ilgili belediye başkan yardımcılarımız çalışıyor" dedi.
Süleymanpaşa Turizm Otelcilik ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, Oğuz Günaçan, "Artık belli bir süre önce başlamış ve bitmiş mesleki eğitim süreci, hayat boyu istihdam garantisi verememektedir. Değişen dünyada işverenlerin talepleri hızla değişmekte ve dün işe başlayan ve işe yarayan bir çalışan bir anda vasıfsız konuma düşebilmektedir. Çağımızda istihdamın en büyük garantisi işverenin değişen bilgi ve beceri taleplerine aynı hız ve şekilde cevap verebilmekten geçmektedir" diye konuştu.

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