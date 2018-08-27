Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Malkara, Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Aydoğdu, Malkara'nın Camiatik, Çorlu'nun Hürriyet, Şarköy'ün Cumhuriyet ile Çerkezköy'ün Bağlık mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
E.A, U.T.K, N.Y, U.G, F.D, F.E, E.Ç. Ç.Y, ve T.K. gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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