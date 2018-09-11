Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda biri cezaevi firarisi 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında, uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan ve yakın zamanda cezaevinden firar eden A.G, ile hakkında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.A'yı yakaladı.
Yakalanan A.G. ile İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Polis ekipleri ayrıca Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ile Çorlu'ya bağlı Hıdırağa mahallelerinde planlı operasyonlar düzenledi.
Yüklü miktarda uyuşturucu madde, iki tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen paranın ele geçirildiği operasyonlarda, H.K. ve O.Ö, yakalandı.
H.K, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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