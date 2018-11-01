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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

Kent merkezi ile Çorlu ve Saray ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 11 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa'nın Gündoğdu-Turgut, Çorlu'nun Hatip ve Saray'ın Ayaspaşa mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ve kullanıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili R.E, A.İ, E.U, N.Y, B.A, M.M, N.E, R.D, Z.K, F.Ö. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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