HABER

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 22:05 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Değirmenaltı Mahallesi'nde, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu maddenin, üniversite öğrencilerine satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, klozet içerine atılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. U.U, H.İ.A, T.Y, İ.B.ve B.A. gözaltına alındı, adreste bulunamayan M.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde S.P'nin evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

Adreste yapılan aramada, Hint keneviri yetiştirilen düzenek, bir miktar kenevir, hassas terazi, tarım ilaçları, güç kaynağı ve led bitki yetiştirme lambası ele geçirildi, S.P. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
İzmir'de köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesiİzmir'de köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi
Pakdemirli: CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık (3)Pakdemirli: CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon Tekirdağ uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Lüks villanın bodrumunda şaşkına çeviren görüntü

Lüks villanın bodrumunda şaşkına çeviren görüntü

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

Kilit isim tutuklandı! Adnan Oktar...

İki gündür kayıp olan 2 kişinin cansız bedeni 500 metrelik uçurumda bulundu

İki gündür haber alınamıyordu! 500 metrelik uçurumda bulundular

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

Bebeğine yazdığı mektupla yürek burkan hamile doktor, 'iyilik meleği'ymiş

Feci kazada hayatını kaybeden o doktor 'iyilik meleği'ymiş!

Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu Sara Aktaş'a 17 yıl 9 ay hapis cezası

Sara Aktaş'a 17 yıl 9 ay hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.