HABER

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 15:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ il genelinde yapılan çalışmalarda 9 kişiye ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak’ suçundan işlem yapılırken, 1 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.Çorlu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda E.Y isimli şahsa ait ikamette yapılan arama neticesinde 75.40 gram Eroin Maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 330 TL para ele geçirildi.

Tekirdağ il genelinde yapılan çalışmalarda 9 kişiye ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak’ suçundan işlem yapılırken, 1 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda E.Y isimli şahsa ait ikamette yapılan arama neticesinde 75.40 gram Eroin Maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 330 TL para ele geçirildi. Bahse konu adreste bulunan D.Y. üzerinde yapılan aramada 1 fişek eroin maddesi bulundu. Şüpheli D.Y. hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı. Şüpheli E.Y. gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Süleymanpaşa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Tekirdağ genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, şüpheli şahıslar üzerinde ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde 17 Fişek (11 gram) Eroin maddesi, 17 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 fişek Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve 1 fişek esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili M.K.,V.K., M.K.,C.Ö.,Ü.Ş.,H.G.,K.A. ve O.S. isimli 8 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı.

PARTNER Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı
Baba ve 2 oğlu, yaban domuzlarının saldırısında yaralandıBaba ve 2 oğlu, yaban domuzlarının saldırısında yaralandı
Bursa'da orman yangını (3)Bursa'da orman yangını (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.