Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, polisi görünce elinde bulunan poşeti fırlatan ev sahibi G.E, olay yerinden kaçtı.

Fırlatılan poşette yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu. Evde yapılan aramada ise bir av tüfeği ile bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Olayın ardından firar eden zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu Muratlı ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.

G.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

