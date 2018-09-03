Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa'nın Aydoğdu ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde operasyon yaptı.
Operasyonda, bin 150 adet uyuşturucu hap, 150 gram esrar, 1 adet pompalı av tüfeği ile 43 adet dolu av fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.A, T.G, A.A, ve O.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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